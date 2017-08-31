Последствия «Харви» в Техасе: взрывы на химзаводе

Вице-президент США Майк Пенс в четверг посещает Техас, пострадавший от шторма «Харви». Пенс написал в «Твиттере», что президент Трамп направил его в Техас, чтобы передать жителям следующее послание: «Мы будем с вами каждый день, чтобы заниматься восстановлением и возместить понесенный ущерб».

Накануне Майк Пенс заявил, что процесс восстановления будет долгим и все должны внести в него свой вклад.

«Когда на этой неделе Конгресс вернутся с каникул, президент призовет законодателей… принять немедленные меры для выделения дополнительного финансирования на оказание помощи семьям и компаниям, пострадавшим от этого шторма», – уточнил вице-президент.

Сам Трамп посетил Техас во вторник и планирует вновь сделать это в субботу.

В четверг поступило распоряжение об эвакуации жителей города Кросби, к востоку от Хьюстона, где из-за наводнения вышли из строя охлаждающие системы химического завода Arkema Inc., необходимые для предотвращения утечки определенных химикатов. Утром в четверг поступили сообщения, что на заводе произошло два взрыва, после чего из здания стали подниматься клубы черного дыма.

Пожарная служба округа Харрис подтвердила, что на заводе произошла «серия химических реакций». По словам местной полиции, 10 заместителей шерифа подверглись воздействию дыма, предположительно от «нетоксичного вещества раздражающего действия», и были отправлены в больницу.

Ущерб от шторма оценивается в десятки миллиардов долларов. Власти Техаса подтвердили, что в результате шторма погибли более 30 человек. Также в среду местные власти сообщили, что в штате разрушены 1000 домов, еще около 50 000 повреждены.

В среду президент Трамп поблагодарил работников чрезвычайных служб, назвав их героями, чья «доблесть и преданность своего делу спасли бесчисленные жизни».

«В такие сложные времена мы видим истинный характер американского народа, – сказал Трамп. – Его силу, любовь и решимость. Мы видим, как люди помогают своим друзьям, соседям и даже совершенно незнакомым людям».

По данным агентства Associated Press, рэпер Бан Би, уроженец Хьюстона, собирает звезд для участие в благотворительном концерте, который будет транслирован по четырем федеральным каналам 12 сентября. Организацией концерта также занимается музыкальный менеджер Скутер Браун, который в июне устроил благотворительный концерт Арианы Гранде в Манчестере.