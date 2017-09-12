Николай Полозов: Кремль нервничает оттого, что крымские татары не берутся за оружие

МОСКВА – Международные организации осудили Россию за вынесенный накануне приговор Ахтему Чийгозу, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого российские судьи в оккупированном Крыму приговорили к 8 годам заключения в колонии.

Европейский Союз выпустил заявление, в котором говорится: «Так называемый «Верховный суд» Симферополя приговорил Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса, к восьми годам лишения свободы за «организацию массовых беспорядков» в феврале 2014 года. Европейский Союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении. Этот призыв мы вновь повторяем сегодня».

Евросоюз в этом заявлении, распространенном его пресс-службой, также потребовал от Москвы прекратить репрессии в отношении других крымских татар: «Запрещение деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымскотатарского народа, и уголовное преследование его лидеров представляют собой серьезное и неприемлемое нарушение прав крымских татар. Мы ожидаем, что обвинения в отношении Ильми Умерова, еще одного заместителя председателя Меджлиса, будут незамедлительно сняты, и вновь заявляем о нашей постоянной позиции, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть незамедлительно освобождены»

Международная правозащитная организация Amnesty International также высказала российским властям свое осуждение их действий в отношении крымских татар. Глава украинского отделения этой организации, Оксана Покальчук, заявила в понедельник после вынесения приговора зампреду Меджлиса: «Несправедливый судебный процесс над Ахтемом Чийгозом является вершиной волны сфабрикованных и демонстративно фальшивых уголовных и административных дел, возбужденных оккупационными властями России против членов крымскотатарской общины. Он олицетворяет продолжающееся преследование этих активистов, единственное «преступление» которых – это громкое неприятие захвата Крыма Россией».

Российский адвокат Николай Полозов, защищавший Ахтема Чийгоза, рассказал Русской службе «Голоса Америки» о сути процесса против крымскотатарского активиста, а также о юридической и политической стороне действий российской власти против крымских татар.

Данила Гальперович: Процесс над Ахтемом Чийгозом неоднократно назывался политическим и вами, и многими юристами и правозащитниками. А насколько он был показательным? Зачем российские власти держали Чийгоза в предварительном заключении более двух с половиной лет?

Николай Полозов: Безусловно, этот процесс – показательный. Основная задача этого процесса – на примере одного из лидеров, Ахтема Чийгоза запугать весь народ. Не секрет, что после оккупации именно крымские татары являются символом сопротивления в Крыму, борьбы за свободу, но при этом не вступают в активный контакт с российскими силовиками, не берут в руки оружия. Естественно, это очень сильно заставляет нервничать Кремль. Им сложно что-то сделать с этими людьми, потому что фактически, если бы они взяли в руки оружие, все бы решилось гораздо проще. Но именно такой мирный, ненасильственный протест, такая глухая оборона заставляет Кремль искать новые пути для того, чтобы запугать этих людей, насильно привить им некую лояльность к власти. Для этого они выбрали единственного лидера Меджлиса, оставшегося в Крыму (после того, как из Крыма выдворили Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова), заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза для того, чтобы на его примере показать, что будет с каждым крымским татарином, если он вдруг задумает сопротивляться российской власти. На мой взгляд, вся драматургия этого процесса, этого уголовного дела построена исключительно на попытке привить этот страх в сердцах крымских татар.

Д.Г.: Насколько успешна эта тактика?

Н.П.: На мой взгляд, реакция совершенно обратная, нежели то, чего ожидала российская власть. Крымские татары не запуганы этими акциями устрашения, наоборот – мужество Ахтема Чийгоза вдохновляет их продолжать борьбу, продолжать оставаться верными своим принципам. Именно его личное поведение в этом процессе, его позиция сплачивает крымских татар, поскольку вот эти уголовные дела, вот эти процессы являются своего рода точкой притяжения внимания, интереса многих крымских татар в Крыму. Если бы не было этих процессов, возможно, может быть, даже и быстрее российская власть достигла поставленных результатов.

Д.Г.: Во время процесса над крымскотатарскими активистами российские силовики арестовывали 76-летнего активиста Сервера Караметова, какова его судьба сейчас?

Н.П.: По счастью, с Сервером Караметовым все в порядке. Насколько мне известно, в понедельник ему должны были сделать операцию на глаза, которую он уже давно планировал. Естественно, арест это все немного отодвинул. Я могу сказать так, что как раз ветераны национального движения, пожилые крепкие люди являются костяком сопротивления крымских татар. Молодежь менее активна, хотя тоже присутствует на различного рода мероприятиях в поддержку политзаключенных. Но, на мой взгляд, именно на вот этих стариках и держится понимание, что Крым – это часть Украины.

Д.Г.: Как вы оцениваете финал процесса над Ахтемом Чийгозом? Что вы будете делать с этим приговором?

Н.П.: В политических делах юридические аспекты являются вторичными. Первичной, безусловно, является политическая воля. Если мы говорим о юридической части, то сейчас мы с этим приговором завершили первую часть работы по этому делу. На мой взгляд, те задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены, а именно – привлечение внимания к этой проблематике, обозначение позиции. В дальнейшем, естественно, мы будем обжаловать этот приговор. Пока была оглашена только результирующая часть, сам приговор будет готов только в четверг, то есть он еще до сих пор не написан. После ознакомления с полным текстом приговора мы, естественно, подадим апелляционную жалобу в Верховный суд России. Параллельно будем знакомиться с протоколом судебных процессов. Там уже порядка 6 тысяч листов в этом протоколе, который надо прочитать, найти несоответствия, подготовить замечания. Также нужно ознакомиться с материалами уголовного дела, которые в ходе судебного следствия в нем появились. Я думаю, что количество томов существенно увеличивается.

Д.Г.: Но вы будете готовить апелляцию?

Н.П.: Сама по себе апелляция – достаточно длительный процесс. Я думаю, что в этом году вряд ли она состоится. Скорее всего, только после ознакомления с материалами дела они будут отправлены в Верховный суд России. Тот в течение двух с половиной месяцев должен будет назначить дату судебного разбирательства. И только после этого у нас будет возможность обращаться в европейские инстанции, прежде всего, в Европейский суд по правам человека. Но основная задача за это время до апелляции не столько подготовить апелляционную жалобу (это само собой), сколько сформировать некое политическое давление на Кремль с целью вынуждения или побуждения его к принятию решения по освобождению Ахтема Чийгоза. Неслучайно российский суд не стал наделять его гражданством РФ, то есть он официально признан гражданином Украины. Это дает возможность реализации некоторых юридических механизмов, связанных с экстрадицией, выдачей по Конвенции о взаимопомощи.

Д.Г.: Дело Ахтема Чийгоза было изначально частью общего «дела 26 февраля», по которому проходит несколько человек. Какова их судьба?

Н.П.: Изначально всего в «организации и участии в массовых беспорядках» обвинялось восемь человек. Двое из них согласились на особый порядок рассмотрения, и в 2015 году осенью были осуждены. Их приговорили к условному наказанию. Оставшиеся шесть человек вместе с Ахтемом Чийгозом участвовали в первом процессе, который достаточно быстро развалился, еще с участием Натальи Поклонской в качестве прокурора. И только после начала второго процесса суд принял решение разделить на два дела. Дело об «организации» рассматривает Верховный суд Республики Крым, а дела в отношении пятерых лиц, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, направили в Центральный районный суд Симферополя. Но здесь важно отметить, что этот процесс до сих пор продолжается. Фактически дело там развалилось. Буквально накануне стало известно, что прокурор меняет обвинение, отказывается от 83 из 86 потерпевших. Фактически остаются только те потерпевшие, которым указанные лица, обвиняемые в участии массовых беспорядках, нанесли конкретные удары. Но тогда это все сводится к побоям или к нанесению телесных повреждений и никак не охватывается квалификацией «массовые беспорядки». Кроме того, прокурор исключил эпизод с прорывом в здание Верховной Рады Крыма части митингующих. Можно сказать, что дело Ахтема Чийгоза, как ледокол, прорезало вот это ледяное поле бесправия и фактически развалило второе дело.