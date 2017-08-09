Таджикистан обвинил Иран в отправке в страну наемных убийц и диверсантов

Таджикистан в среду обвинил Иран в отправке наемных убийц и диверсантов в эту бывшую советскую республику в 1990-х годах, когда в стране шла гражданская война с повстанческими силами во главе с исламистами.

Государственное телевидение показало документальный фильм, в котором трое граждан Таджикистана признались в серии убийств политиков и других влиятельных фигур в Таджикистане и атаках на российскую военную базу в этой стране в 1994-2000 годах.

Признания стали первым публичным обвинением в адрес Ирана во вмешательстве в гражданскую войну в Таджикистане в 1992-1997 годах.

Телеканал, служащий рупором правительства, показал кадры с тремя гражданами Таджикистана в наручниках, которые заявили, что проходили подготовку в Иране и получали финансовую помощь от Тегерана.