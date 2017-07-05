Полиция в Таджикистане убила четырех предполагаемых боевиков

Таджикская полиция убила четырех родственников бывшего командира элитного подразделения полиции, перешедшего на сторону «Исламского государства» два года назад.

Это произошло во время штурма дома вблизи границы с Афганистаном, сообщили Reuters в среду два источника в спецслужбах.

В августе прошлого года США предложили награду в размере до 3 миллионов долларов за информацию о полковнике Гулмуроде Халимове, который проходил подготовку в области борьбы с терроризмом под руководством американских инструкторов до того, как вступил в ряды «Исламского государства».

Источники в спецслужбах сообщили, что полиция подозревала некоторых родственников Халимова в связях с группировкой боевиков и предполагала, что они готовятся перейти границу с Афганистаном.

Когда полиция штурмовала дом в кишлаке Ибрат на юге Таджикистана вечером во вторник, подозреваемые оказали сопротивление и ранили по меньшей мере одного полицейского, сообщили источники. Полицейские убили двух братьев и двух племянников Халимова и задержали нескольких человек.