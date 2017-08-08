Тиллерсон обсудил торговлю и безопасность с руководством Таиланда

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник нанес краткий визит в Таиланд, обсудив с местными властями ряд вопросов в сфере торговли и безопасности, в том числе ситуацию с Северной Кореей. В Бангкоке Тиллерсон встретился с премьер-министром страны Праютом Чан-Очой и министром иностранных дел Доном Прамудвинаем.

Представитель посольства США в Таиланде заявил: «Госсекретарь обсудил широкий круг вопросов, связанных с американо-тайским сотрудничеством в сфере региональной безопасности, торговли, инвестиций и других областях, в том числе в рамках таких региональных форумов, как АСЕАН. Он также затронул вопросы регионального и мирового значения, в том числе угрозу со стороны КНДР, и ситуацию в Южно-Китайском море».

Тиллерсон попытался заручиться поддержкой тайских властей в вопросе изоляции Северной Кореи в ответ на нарушение резолюций ООН, а также затронул вопросы торговли.

Таиланд в прошлом году занял 11-е место по величине торгового профицита с США (19 миллиардов долларов) и попал в список стран, в отношении которых президент Трамп распорядился провести расследование об их торговых практиках. Однако, как отмечает профессор политологии из Чулалонгкорнского университета Тхитинан Понгсудхирак, за прошедший год торговый дефицит сократился, дав обеим сторонам пространство для маневра.

«Это козырь. Не думаю, что администрация Трампа разойдется во всю мощь и начнет наказывать Таиланд, и Таиланд тоже пытается пойти на уступки. Это лишь часть более масштабных взаимоотношений. Думаю, поскольку Таиланд ведет себя более сговорчиво, администрация Трампа, вероятно, проявит больше готовности к компромиссу. И это значит, что все отношения можно будет скорректировать и двигаться дальше», – считает эксперт.

По его словам, американо-тайские отношения достигли рекордно низкого уровня при администрации Обамы после переворота 2014 года, однако администрация Трампа пытается перестроить отношения в регионе в соответствии со своей политикой в отношении КНДР.

Как заявил представитель посольства, Тиллерсон «подчеркнул наше желание, как давнего друга и союзника, чтобы Таиланд вышел из этого переходного периода как более сильная демократия, уважающая и гарантирующая права человека и основные свободы внутри страны и играющая ведущую роль в обеспечении безопасности и процветания региона».

По мнению активистов, администрация Трампа уделяет недостаточно внимания ситуации с правами человека в стране, где по-прежнему правит военная хунта.

Исследователь из азиатского департамента правозащитной организации Human Rights Watch Сунай Пхасук считает, что для нормализации двусторонних отношений необходим возврат к демократическому гражданскому режиму:

«Если Таиланд рассчитывает вернуться к нормальному состоянию отношений с США, для начала он должен немедленно прекратить ущемление фундаментальных прав и свобод».

Из Таиланда Тиллерсон направился в Куала-Лумпур на переговоры с властями Малайзии, а в среду он вернется в Вашингтон.