Переговоры по Сирии в Женеве пройдут на фоне перемирия на юге страны

Организация, ведущая мониторинг войны в Сирии, сообщила в понедельник, что прекращение огня, охватывающие три провинции на юге страны, в целом соблюдается, несмотря на отдельные сообщения о насилии. Тем временем сирийское правительство и повстанцы готовятся открыть новый раунд мирных переговоров при посредничестве ООН, направленных на прекращение шестимесячного конфликта.

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила об отдельных случаях нарушения режима прекращения огня в провинциях Дараа и Эль-Кунейтра. Соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве США, России и Иордании, также распространяется на провинцию Эс-Сувайда.

Американские, российские и иорданские дипломаты выработали соглашение о прекращении огня на полях саммита «Большой двадцатки», проходившего на прошлой неделе в Гамбурге.

Хотя в переговорах о прекращении огня не участвовали ни сирийское правительство, ни оппозиция, представитель сирийских властей заявил Reuters, что правительство президента Башара Асада приветствует любые шаги, которые могут «проложить путь к мирному урегулированию».

В заявлении оппонентов Асада отмечается, что группировки с осторожностью относятся к «секретным встречам и соглашениям между Россией, Иорданией и Америкой, касающимся юга Сирии в отдельности от севера».

Оппозиция и представители сирийского правительства принимают участие в мирных переговорах, открывающихся в понедельник в Женеве.

Прежние соглашения о прекращении огня быстро рушились. Проходившие ранее мирные переговоры под эгидой ООН также не привели к существенному прогрессу в плане достижения постоянного перемирия.

Однако заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи заявил, что новое соглашение о прекращение огня создало «подходящую атмосферу» для встреч в понедельник.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в беседе с журналистами на прошлой неделе сказал, что он видит «движение» с «подлинным участием». Он отметил изменения в динамике по сравнению с ситуацией несколько лет назад, когда даже попытки организовать мирные переговоры были безуспешными.