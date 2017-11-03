Cирийская армия заняла Дейр аз-Зур

Сирийская правительственная армия освободила расположенный на востоке страны город Дейр аз-Зур от боевиков «Исламского государства».

Об этом сообщается в заявлении вооруженных сил.

Согласно поступившим в пятницу сообщениям, армия полностью контролирует город, за который долгое время шла борьба.

Дейр аз-Зур почти три года был разделен на две части, одну из которых контролировало правительство, а другую – ИГ.