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Cирийская армия заняла Дейр аз-Зур

Как сообщается, силы правительства полностью вытеснили боевиков ИГ из города

Сирийская правительственная армия освободила расположенный на востоке страны город Дейр аз-Зур от боевиков «Исламского государства».

Об этом сообщается в заявлении вооруженных сил.

Согласно поступившим в пятницу сообщениям, армия полностью контролирует город, за который долгое время шла борьба.

Дейр аз-Зур почти три года был разделен на две части, одну из которых контролировало правительство, а другую – ИГ.

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