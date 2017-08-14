Сирийская армия прорвала позиции боевиков ИГ

Сирийская армия и ее союзники в понедельник совершили прорыв в пустыне в центральной части страны, и могут вскоре окружить позиции «Исламского государства» в рамках наступления на занятые джихадистами восточные районы.

По словам источника в сирийских вооруженных силах, правительственная армия и ее союзники заняли несколько населенных пунктов вокруг города аль-Кум в провинции Хомс на северо-востоке страны.

Таким образом, боевики «Исламского государства» теперь контролируют отрезок протяженностью всего 25 км между аль-Кумом и расположенным южнее городом аль-Сухна, который сирийские силы взяли в субботу.

Если армия при поддержке российских воздушных сил и отрядов, которые поддерживает Иран, закроет этот разрыв, ей удастся окружить «Исламское государство» с запада на территории площадью около 8000 км, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Российское Минобороны в понедельник сообщило, что способствовало этому прорыву, оказывая поддержку при высадке десанта проправительственных сил к северу от аль-Кума в субботу.

Эта операция позволила им отбить у боевиков населенный пункт эль-Кдер перед наступлением на аль-Кум, сообщило российское информагентство ТАСС.

«Исламское государство» потеряло значительную часть своих позиций в Сирии в ходе параллельных кампаний, одну из которых ведут силы сирийского правительства при поддержке России и Ирана, а другую – пользующиеся поддержкой США Сирийские демократические силы под предводительском курдских Отрядов народной самообороны. Главная цель СДС в настоящий момент – вытеснить боевиков ИГ из Ракки.

Наступающие с запада сирийские правительственные силы недавно зашли в провинцию Дейр аз-Зур из южной части провинции Ракка.

«Исламское государство» контролирует почти всю провинцию Дейр аз-Зур, которая с востока граничит с Ираком. Сирийское правительство контролирует часть города Дейр аз-Зур, а также расположенную неподалеку военную базу.