Сирийская оппозиция обвинила Россию в ударах по своим позициям

Поддерживаемые США отряды на востоке Сирии заявили, что российские войска нанесли удар по их позиции, находящейся в недавно отбитом у боевиков «Исламского государства» районе.

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) заявили, что в результате атаки погиб один человек и еще два были ранены. Россия отвергает сообщения об атаке.

Официальный представитель международной коалиции по борьбе с ИГ, полковник армии США Райан Диллон сообщил «Голосу Америки», что первоначальные отчеты не могут подтвердить наличие жертв. По его словам, непрямой огонь могли открыть или сирийские, или российские военные.

Силы международной коалиции связалась с российскими военными «сразу после удара» через установленную линию связи, используемую для избегания воздушных и наземных операций в Сирии, сказал Диллон.

На вопрос журналистов, «хорошо ли работает» линия связи по предотвращению конфликтов в Сирии, пресс-секретарь полковник Роберт Мэннинг ответил, что «всегда есть место для улучшения ... но она эффективна».

«Улаживание конфликта важно. Там очень напряженное поле боя», - добавил он.

Возможность конфликта между двумя группами увеличилась, поскольку обе стороны стараются победить «Исламское государство» в богатой нефтью и газом провинции.

Атака в понедельник – не первый случай, когда силы, поддерживаемые международной коалицией, обвинили Россию и Сирию в том, что те преднамеренно атакую их в провинции Дейр аз-Зур. Там, поддерживаемые Россией сирийские войска проводят отдельное наступление против экстремистов.

Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что Россия преднамеренно нанесла бомбовый удар по позиции к востоку от реки Евфрат. Там находились бойцы Сирийских демократических сил и советники коалиции. Самолеты не нанесли вреда коалиционным силам. По сообщению SDF, шесть бойцов были ранены в результате авиаудара.