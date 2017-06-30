Подтвержден факт применения химического оружия в Сирии

Расследование Организации по запрещению химического оружия подтвердило, что при атаке на сирийский город 4 апреля использовался нервнопаралитический газ зарин.

В пятницу ОЗХО опубликовала заявление, в котором приводятся выводы расследования.

В результате атаки на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли более 90 человек, в том числе женщины и дети.

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Азюмджю осудил атаку, назвав ее «зверством», и заявил, что «те, кто совершил эту чудовищную атаку, должны понести ответственность за свои преступления».

Расследование не установило, кто несет ответственность за применение химоружия. Однако Государственный департамент США отметил в заявлении, что выводы ОЗХО отражают "ужасающий и крайне опасный список фактов использования химического оружия режимом Асада."

Результаты будут использованы в совместном расследовании ООН и ОЗХО, которое определит виновных.

Тем не менее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что по данным его правительства, ответственность за пременение химического оружия в Хан-Шейхуне несет правительство президента Башара Асада.

Джонсон призвал международных партнеров Великобритании объединить их усилия "для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил этой зверство."

После атаки 4 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда, по данным Вашингтона, был нанесен химический удар.