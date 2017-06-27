США обвинили Сирию в «потенциальной подготовке» к новой химической атаке

США заявили, что выявили «потенциальную подготовку» сирийских правительственных войск к химической атаке, аналогичной апрельской атаке на севере Сирии, ставшей поводом для ответных воздушных ударов США.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер вечером в понедельник выпустил заявление, в котором предупредил сирийского президента Башара Асада, что если правительственные войска совершат новую химическую атаку, то «он и его вооруженные силы заплатят высокую цену».

Какой-либо конкретной информации или свидетельств предполагаемых приготовлений представлено не было.

В результате атаки на подконтрольный оппозиции город Хан-Шейхун 4 апреля погибли более 80 человек.

Анализ, проведенный французским правительством, показал, что для атаки использовался газ зарин вместе со стабилизатором гексамином, и что такой же процесс производства использовался в химической атаке 2013 года, которая приписывалась сирийскому правительству.

Асад отрицал, что его войска несут ответственность за атаку в Хан-Шейхуне, и заявил, что инцидент был «сфабрикован» Соединенными Штатами для оправдания военного удара по сирийским войскам.

США нанесли удары по сирийской авиабазе, с которой, как считается, была произведена химическая атака.