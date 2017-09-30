Два года войны в Сирии: достижения, затраты, потери

МОСКВА – Ровно два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия вмешалась в сирийский конфликт, начав там военную операцию. Минобороны РФ признало гибель 38 российских военнослужащих за этот период. По данным агентства Рейтер, на начало августа 2017 года число погибших в Сирии российских граждан составило 78 человек.

По официальной информации, российская авиация за два года сделала порядка 30 тысяч боевых вылетов, нанесла свыше 90 тысяч авиаударов, выпустила с моря около 70 крылатых ракет. Все это стоит немалых денег.

Кроме того, к берегам Сирии выдвигался единственный в составе ВМФ авианосец - «Адмирал Кузнецов» в сопровождении группы кораблей Северного флота. По подсчетам журналистов РБК, только это «путешествие» вылилось в сумму от 7,5 до 10 млрд рублей (приблизительно $170 млн).

Спустя неполные полгода после начала операции, в марте 2016 года, Владимир Путин признал, что Россия потратила на сирийскую кампанию 33 млрд рублей. Таким образом, сутки в Сирии тогда обходились России в 180 млн рублей. Следовательно, за два года сумма затрат должна вырастить минимум до 132 млрд. рублей.

Основываясь на своих экспертных оценка, партия «Яблоко» подсчитала, что сирийская кампания могла стоить не менее 140 млрд рублей ($2,4 млрд). Минобороны России данные о расходах не раскрывает.

Для сравнения, в бюджете РФ на 2017 год на культуру выделено 93 млрд. рублей, на спорт – 86 млрд, на охрану окружающей среды – 76 млрд, а Пенсионный фонд страны в ближайшие годы недополучит 175 млрд. рублей.

Политик, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в комментарии Русской службе «Голоса Америки» не исключил, что цифры российских затрат в Сирии могут быть и больше.

«По нашим прикидкам, в совокупности там могло быть потрачено от 140 миллиардов до четверти триллиона рублей, - сказал он. - Конечно, возникает вопрос, насколько эффективны были эти траты? Но проверить это никто не может. Точные сведения о ходе военной операции в Сирии – страшная военная тайна».

Если бы операция осуществлялась в союзе с международной коалицией, то, возможно, эта компания стала бы гораздо менее затратной и закончилась бы скорее, предположил Сергей Митрохин.

«У нас вообще проводится абсурдная бюджетная политика. Огромное количество средств выделяется на разные сомнительные проекты, в том числе в военной сфере и в области внешней политики. В результате мы имеет недофинансирование пенсионного фонда и крайне низкие пенсии», - констатировал он.

По его мнению, главная цель России в Сирии состояла не столько в борьбе с терроризмом, сколько в военной поддержке Башара Асада, на что и были потрачены огромные деньги.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотрудник Института США и Канады Александр Шумилин согласен с тем, что Россия в Сирии выполнила официально не афишированную задачу, связанную с укреплением режима Башара Асада. По остальным параметрам достижения Москвы, как представляется эксперту, выглядят крайне сомнительно.

«В связи с вводом российских войск в Сирию президент Владимир Путин заявлял, что это будет краткосрочная операция – в районе шести месяцев, добавил он. - Она длится уже два года и конца ей не видно. Также утверждалось, что кампания будет мало затратной в финансовом отношении. Соответственно, траты с каждым месяцем все возрастают».

Кроме того, предполагалось отсутствие больших жертв с российской стороны, указывает Александр Шумилин.

«Но даже по официальным данным, в Сирии уже погибло около 40 человек, в действительности же - многократно больше, - заметил он. - Сюда же стоит добавить жертв террористических актов, которые произведены в отместку за действия российских военных – в частности, это 224 человека, находившихся на борту сбитого 31 октября (2015 года) над Синайским полуостровом пассажирского самолета».

Напомним, ответственность за сбитый самолет взяло на себя синайское крыло группировки «ИГ».

По словам директора Центра анализа ближневосточных конфликтов, спасение режима Асада на практике означает продление гражданской войны в Сирии.

«Два года назад режим Асада был на пороге выживания, с его падением гражданская война завершилась бы и развернулась скоординированная борьба против «ИГ» и других террористических группировок. А сейчас никакого урегулирования конфликта не просматривается, потому что укрепленными российскими усилиями и иранскими боевиками режим совсем не готов идти на компромиссы с оппозицией», - заключил Александр Шумилин.

По данным ООН, гражданская война в Сирии унесла около 400 тысяч жизней, а миллионы стали беженцами.