Основная группа сирийской оппозиции отвергла мирную конференцию в России

Главный орган сирийской оппозиции заявил в четверг, что организуемая Россией мирная конференция по Сирии, которую планируется провести позднее в этом месяце, является отступлением от дипломатической работы под эгидой ООН и попыткой реабилитировать правительство президента Башара Асада.

«Мы, члены Высокого комитета по переговорам, настаиваем на отказе от обсуждения будущего Сирии вне правовых рамок ООН», – говорится в заявлении комитета, направленном Reuters.

Ранее Россия выразила надежду, что все основные группировки сирийской оппозиции примут участие в сочинской конференции.