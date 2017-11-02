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Основная группа сирийской оппозиции отвергла мирную конференцию в России

Высокий комитет по переговорам назвал ее попыткой «реабилитировать» правительство Башара Асада

Главный орган сирийской оппозиции заявил в четверг, что организуемая Россией мирная конференция по Сирии, которую планируется провести позднее в этом месяце, является отступлением от дипломатической работы под эгидой ООН и попыткой реабилитировать правительство президента Башара Асада.

«Мы, члены Высокого комитета по переговорам, настаиваем на отказе от обсуждения будущего Сирии вне правовых рамок ООН», – говорится в заявлении комитета, направленном Reuters.

Ранее Россия выразила надежду, что все основные группировки сирийской оппозиции примут участие в сочинской конференции.

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