Сирийская оппозиция не приедет на конференцию в России

Выступающая против президента Башара Асада сирийская оппозиция отказалась участвовать в организуемом Россией конгрессе сирийских организаций, запланированном на 18 ноября в Сочи.

Оппозиция настаивает, что любые мирные переговоры должны проходить под эгидой ООН в Женеве.

Об этом в среду сообщили ее представители.

«Революция отвергает эту конференцию, которая проводится между одним режимом и другим», – заявил Reuters Мохаммад Аллуш, член оппозиционного Высокого комитета по переговорам и высокопоставленный представитель повстанческой группировки «Джаиш аль-Ислам».

Базирующаяся в Турции политическая оппозиционная организация «Сирийская национальная коалиция» заявила, что конгресс является попыткой обойти «желание международного сообщества добиться политического перехода» и политические усилия в Женеве, возглавляемые ООН.

«Коалиция не будет участвовать ни в каких переговорах с режимом за пределами Женевы в отсутствие поддержки ООН», – заявил Reuters представитель Сирийской национальной коалиции Ахмад Рамадан.