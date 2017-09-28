Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах в сирийской провинции Идлиб

Мальчик с запыленными волосами и лицом напоминает призрака. По словам сирийских спасателей-добровольцев из организации «Белые шлемы», ребенка, чью фотографию опубликовали в «Твиттере», только что вытащили из-под обломков дома, обрушившегося в результате авиаудара по одному из районов провинции Идлиб на севере Сирии.

«Он засмеялся и сказал: “Я еще жив”», – говорится в твите, который опубликовал один из спасателей за несколько часов до того, как Москва опровергла обвинения мониторинговых организаций в том, что за последние дни в результате ударов российской авиации в провинции Идлиб погибло более 150 мирных жителей.

Минобороны РФ утверждает, что российские самолеты не наносят ударов по мирным районам.

Эти утверждения решительно оспаривают сотрудники экстренных служб и повстанцы, уже более шести лет сражающиеся с войсками Башара Асада. По их словам, Идлиб и соседняя провинция Хама стали ареной настоящей бойни: авиаудары обрушиваются на них с огромной интенсивностью – причем не делается различия между мирными жителями и участниками боевых действий.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека, получающая информацию от наблюдателей из Сирии, утверждает, что авиаудары усилились с 19 сентября и что «с каждым рейдом гибнет и получает ранения все больше людей».

По словам организации, некоторые авиаудары были направлены против баз исламистов и повстанцев, однако во многих случаях страдали и гражданские постройки, в том числе школы и больницы.

Сирийская обсерватория прав человека зафиксировала более 1280 авиаударов за последние семь дней и 156 погибших среди мирного населения, в том числе 38 детей в возрасте до 18 человек и 29 женщин в возрасте старше 18 лет. Также утверждается, что «по меньшей мере, 394 человека получили ранения различной степени тяжести, в некоторых случаях приводящие к полной потере трудоспособности».

Тяжелые потери понесли и силы исламистов, и повстанцы: погибло не менее 165 бойцов, по меньшей мере треть из которых принадлежала к организации «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Кайдой».