Поддерживаемые США силы заявили о вытеснении ИГ из Ракки

Действующие при поддержке США Сирийские демократические силы во вторник заявили, что им удалось вытеснить боевиков «Исламского государства» из последних районов сирийского города Ракка, а международная коалиция во главе с США заявила, что город находится «на грани освобождения».

Представитель СДС, куда входят курдские и арабские формирования, рассказал журналистам, что борьба за Ракку окончена. Бойцы СДС взяли штурмом стадион, служивший базой последних боевиков ИГ после захвата больницы, которая являлась их штаб-квартирой.

Здание было одним из последних очагов сопротивления боевиков в Ракке, сочетая функции больницы и командного пункта «Исламского государства».

Захват больницы во вторник загнал боевиков в район муниципального стадиона в Ракке – городе, который когда-то был фактической столицей группировки.

Представитель поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» Мусафа Бали сообщил, что при захвате больницы были убиты 22 боевика «Исламского государства».

Операция по вытеснению боевиков из Ракки началась в июне и проводилась при воздушной и иной поддержке международной коалиции во главе с США.

Официальный представитель коалиции Райан Диллон рассказал на брифинге в Пентагоне, что 90 процентов территории города находятся под контролем СДС.

«Мы в курсе сообщения о том, что ИГИЛ в Ракке удалось победить, однако операции по зачистке продолжаются, и мы ожидаем, что наши партнеры из Сирийских демократических сил будут наносить удары по последним очагам сопротивления по мере освобождения города», – заявил он, добавив, что в городе остаются «около 100» боевиков ИГ.

Ракка была фактической столицей «Исламского государства»: там планировались атаки в других странах, праздновались победы группировки в Ираке и Сирии и проводились казни.

ИГ по-прежнему контролирует некоторые районы в восточной провинции Дейр-аз-Зур и в долине реки Евфрат.

Несмотря на то, что СДС взяли под контроль Ракку, гуманитарный кризис в регионе продолжает усугубляется, отмечает организация по защите прав детей Save the Children.

«Гуманитарный кризис еще никогда не был столь острым», – отмечает директор организации Соня Хуш.

По данным организации, около 270 000 человек, бежавших из Ракки и проживающих в лагерях беженцев, которые «трещат по швам», по-прежнему остро нуждаются в помощи. Большинству беженцев придется остаться на многие месяцы или даже годы в лагерях, где наблюдаются «плачевные условия и не хватает продуктов питания, воды и медикаментов».

В интервью Курдской службе «Голоса Америки» официальный представитель СДС Мустафа Бали призвал международные гуманитарные организации оказать помощь покинувшим свои дома жителям Ракки.

«Положение беженцев из Ракки очень сложное и трагическое, и все должны знать об этом положении, а у нас нет необходимых ресурсов, потому что мы продолжаем сражаться и при этом живем в зоне боевых действий. Международные организации должны оказать помощь и проявить понимание к положению беженцев», – сказал он.

По данным организации, в Дейр-аз-Зур, где бои продолжаются, по-прежнему лишаются крыши над головой тысячи мирных жителей.