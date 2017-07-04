Сирия объявила о прекращении огня

Заявлению сирийских военных, однако, противоречат сообщения повстанцев и очевидцев о новых бомбовых ударах с воздуха
Сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на юге страны до четверга, объяснив это желанием поддержать «усилия по примирению».
Объявление о прекращении огня было сделано в понедельник, за день до начала мирных переговоров в столице Казахстана Астане.
Однако через несколько часов информагентство Reuters сообщило со ссылкой на повстанцев и очевидцев в предполагаемых зонах прекращения огня, что сирийские правительственные самолеты возобновили удары с применением «бочечных бомб» – цилиндров, начиненных взрывчаткой и шрапнелью.
По их словам, удары наносились по удерживаемым повстанцами районам города Дараа, расположенного на юго-западе страны, у границы с Иорданией, а также по другим соседним районам.
В разговорах о прекращении огня усматирвается попытка Сирии и ее российских сторонников убедить повстанческие группировки принять участие в мирных переговорах в Астане.
Значительная часть повстанцев на юге Сирии отказались направить своих представителей на переговоры, инициатором которых выступает Россия, поскольку они считают, что правительство в Дамаске не выполняло прежних соглашений о прекращении огня.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.