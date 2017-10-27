Reuters раскрыл данные о гибели в Сирии бойцов российских ЧВК

Агентство Reuters со ссылкой на документы консульского отдела посольства РФ в Сирии, утверждает, что российские потери в этой стране значительно превышают данные, официально предоставляемые Министерством обороны России.

Так, только за первые девять месяцев этого года в Сирии погиб 131 российский гражданин. Журналисты агентства особо подчеркивают, что речь не идет о военнослужащих, и документы консульства относятся к гибели гражданских лиц и бойцов частных военных компаний (ЧВК).

В справках о смерти, с которыми удалось ознакомиться агентству, фигурируют порядковые номера, присвоенные сотрудниками консульства. Согласно распоряжению министерства юстиции РФ, нумерация таких документов начинается с первого дня календарного года и ведется последовательно. Поэтому справка под номером 131, с которой ознакомились журналисты, позволяет сделать выводы об общем количестве потерь.

Кроме этого, агентству удалось подтвердить факт гибели в Сирии как минимум 26 бойцов российских частных военных компаний (ЧВК), о смерти которых рассказали родственники и друзья.

Министерство обороны РФ официально подтверждает гибель 40 граждан России, принимавших участие в проведении военной операции против боевиков «Исламского государства».