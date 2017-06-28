В результате авиаудара на востоке Сирии погибло не менее 15 человек

В результате авиаудара по удерживаемой боевиками «Исламского государства» деревне на востоке Сирии в среду погибло не менее 15 человек, сообщили наблюдатели, которые проводят мониторинг ситуации в регионе. По некоторым оценкам, количество жертв может быть не менее 35.

Группы наблюдателей заявили, что кассетные авиабомбы в районе долины реки Евфрат были сброшены самолетами, чью принадлежность не удалось определить. На этой территории проводят операции ВВС США, Сирии и России.

Во вторник базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Наблюдательный совет по правам человека в Сирии» сообщила о нанесенном коалиционными силами авиаударе по тюрьме «ИГ» неподалеку от города Эль-Меядин. В результате этой операции погибли 57 человек.

США заявили, что проведут проверку сообщений, однако, как сообщил представитель военных «Голосу Америки», миссия коалиции «была тщательно спланирована и проведена таким образом, чтобы максимально сократить жертвы среди мирного населения и снизить риск причинения ущерба тем, кто не принимает участия в боевых действиях».

«Цель коалиции – всегда стремиться к отсутствию жертв. При определении целей мы действуем в соответствии с жесткими стандартами и принимаем исключительные меры, чтобы защитить гражданское население», – сказал майор Эйдриан Ранкин-Гэллоуэй.

Эль-Меядин находится примерно в 20 километрах от Доблана. По мере усиления давления на фактическую столицу «Исламского государства» в Сирии, Ракку, сообщается, что большая часть главарей ИГИЛ переместились в Эль-Меядин.