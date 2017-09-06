Российских хакеров обвинили во взломе компьютерных сетей АЭС

Американская компания Symantec, специализирующаяся в сфере кибербезопасности, пришла к выводу, что более 100 взломов компьютерных сетей энергетических компаний и АЭС в этом году было проведено хакерской группой Dragonfly, которую считают связанной с российскими властями.

Как сообщает издание The Daily Beast, аналитики компании изучили улики, оставленные «взломщиками», после того, как хакерам удалось проникнуть в системы управления и контроля нескольких десятков энергетических станций в США и странах Европы.

Как уточнили специалисты Symantec, хакеры не пытались причинить какой-либо вред станциям. «До сих пор вторжения представляли собой сбор разведывательных данных: технических диаграмм, паролей, отчетов, шифровальных ключей из административных сетей», – подчеркивается в публикации.

При этом, как минимум, в нескольких случаях хакерам удалось взломать сети, контролирующие работу энергетических станций.