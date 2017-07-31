Трамп отстранил Скарамуччи от должности директора по связям с общественностью

Президент США Дональд Трамп принял решение об отстранении Энтони Скарамуччи от должности директора по связям с общественностью. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, ссылаясь на трех лиц, говоривших на условиях анонимности и близких к принятию решения.

Известие об отстранении Скарамуччи пришло через несколько часов после того, как президент Трамп привел к присяге генерала в отставке Джона Келли в качестве нового главы аппарата Белого дома. Издание Politico сообщило, сославшись на двух официальных лиц в Белом доме (их имена не называются), что увольнение Скарамуччи произошло по просьбе Келли.