В Дагестане в результате перестрелки погибли двое полицейских

В городе Каспийск в Дагестане в ходе перестрелки погибли двое полицейских, сообщает Интерфакс. Нападавшие были застрелены. Как сообщает "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода) со ссылкой на источники, на месте нападения была найдена атрибутика террористической группировки "Исламское государство".

Также в понедельник в Хасавюртском районе Дагестана во время перестрелки с предполагаемыми боевиками погиб один член правоохранительных органов, еще один был ранен. По утверждению "Национального антитеррористического комитета", огонь открыли члены так называемой "хасавюртовской" группировки.

Столкновения между полицией и исламскими боевиками на Северном Кавказе чаще всего происходят в районах Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, населенных преимущественно мусульманским населением.

Исламские боевики в регионе часто нападают на сотрудников полиции и должностных лиц, а некоторые из боевиков объявили о своем участии в "Исламском государстве".