В Киеве прошел организованный Саакашвили «Марш возмущенных»

В Киеве прошел так называемый "Марш возмущенных". Акция была организована бывшим президентом Грузии, лидером украинского оппозиционного движения "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили. В марше участвовали около тысячи человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Шествие в поддержку требований к Верховной Раде принять законы об импичменте президента Украины Петра Порошенко и о создании антикоррупционного суда началось на Михайловской площади Киева и завершалось на площади Конституции у Верховной Рады. Как заявил журналистам соратник Саакашвили, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, если власти не прислушаются к требованиям протестующих, то с 3 декабря будет запущен процесс "народного импичмента" Порошенко.

Вместе с Саакашвили во главе колоны шли его жена Сандра Рулофс и их младший сын Николоз. Демонстранты время от времени скандировали: "Импичмент!", "Банду – вон!" и "Коррупция – убивает!" Демонстрантов сопровождали несколько сотен полицейских.

Марш в центре Киева стал очередной акцией сторонников Саакашвили, которых 17 октября установили палаточный городок возле Верховной Рады. Протесты у стен парламента начались более чем через месяц после того, как Саакашвили, лишенный летом украинского гражданства по указу Порошенко, прорвался в страну через польско-украинскую границу. К ранее выдвинутым требованиям митингующих об отмене депутатской неприкосновенности, изменении избирательного законодательства и создании антикоррупционного суда 7 ноября было добавлено еще одно – принять закон "Об импичменте президента Украины".

В ответ на призывы активистов парламентарии направили на оценку в Конституционный суд Украины законопроект об отмене депутатской неприкосновенности (эта процедура является первым этапом в принятии соответствующего закона) и в первом чтении приняли избирательный кодекс. Эти решения народных избранников Михаил Саакашвили назвал "первой победой" протестующих и заявил, что палаточный городок у Верховной Рады будет оставаться до окончательного выполнения выдвинутых властям требований.