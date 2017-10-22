Навальный вышел из-под ареста и планирует ехать в Астрахань

Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден 22 октября в Москве после 20-дневного ареста за организацию несанкционированных акций протеста. Об этом сам политик сообщил в "Инстаграме".

Во время предыдущих задержаний полиция иногда выпускала Навального в необъявленное время, чтобы избежать внимания общественности и средств массовой информации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала, что активист обратится к сторонникам 22 октября в Астрахани на согласованном с властями митинге.

Навальный заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года и проводит активную президентскую кампанию.

Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в июне заявила, что Навальный не имеет права баллотироваться на пост президента из-за обвинения в совершении финансовых преступлений по одному из двух громких дел, которые, по его словам, были сфабрикованы властями по политическим мотивам. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила 17 октября, что Навальный сможет баллотироваться в президенты не ранее 2028 года.