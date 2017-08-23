Басманный суд поместил Серебренникова под домашний арест

Басманный суд Москвы в среду поместил под домашний арест сроком до 19 октября художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Режиссеру запрещено покидать свою квартиру, пользоваться интернетом, мобильной связью и почтой. На мере пресечения в виде домашнего ареста настаивало следствие. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов просил отпустить своего подзащитного под залог суммы, которая значится в материалах уголовного дела. Юрист заявил, что решение суда будет обжаловано.

Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник и доставлен в Москву. Следствие считает, что режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия", после чего пытался уничтожить часть доказательств.

Серебренников отвергает обвинения в свой адрес. В его поддержку выступили российские театральные и общественные деятели, а в день заседания несколько сотен человек пришли поддержать режиссера к зданию Басманного суда в Москве.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. 9 августа Масляева в суде обвинила Серебренникова и Малобродского в попытке присвоить часть денег, выделенных из бюджета в 2014 году. В среду на заседании Басманного суда следователь заявил, что Итин также дал показания в отношении Кирилла Серебренникова.