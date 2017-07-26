Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины
Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Государственную миграционную службу, это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта.
Поводом стал тот факт, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами. При этом он был заочно арестован в Грузии.
О намерении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства Саакашвили заявлял вскоре после отставки с поста губернатора в конце 2016 года. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов. О том, есть ли у Саакашвили какое-то гражданство помимо украинского, ничего не сообщалось.
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