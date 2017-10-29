В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий

В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий "Возращение имен", организованная обществом "Мемориал". Акция будет проходить до 22 часов вечера, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. По ее словам, эта акция памяти уже стала традиционной. "Она проходит уже в десятый раз", – напомнила Жемкова. "Мы придумали ее, потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение", – сказала Жемкова.



Принять участие в акции может любой человек, пришедший к Соловецкому камню, установленному на Лубянской площади, чтобы прочитать краткую биографию одного или двух человек из более 40 тысяч расстрелянных москвичей. "Конечно, мы даем возможность людям, которые приходят, добавлять и свои имена", – сказала представитель "Мемориала".



По расчетам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно 2 тысячи человек, которые прочтут примерно 2–2,5 тысячи имен, а также будут те, кто просто придет послушать и поставить свечу в память об убитых, так как не у всех есть силы стоять в очереди.



Акцию традиционно открывает уполномоченный по правам человека в России: в 2007 году, в год 70-летия начала Большого террора, первым имена зачитывал Владимир Лукин, в этом году – Татьяна Москалькова.