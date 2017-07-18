HRW: в РФ идет наступление на свободу слова в интернете

Правозащитная организация Human Rights Watch констатирует, что за последнее время в России сложилась система жестких ограничений на свободу слова в интернете. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 18 июля.

Доклад "Онлайн и по всем фронтам. Наступление на свободу выражения мнений в России" посвящен активизации деятельности российских властей и прицельному ужесточению контроля государства за тем, что происходит в интернете. Правозащитники отмечают, что с 2012 года десятки людей по всей стране необоснованно привлекались к уголовной ответственности за публикации в социальных сетях, размещение видеоконтента, статей или интервью. Под прикрытием борьбы с экстремизмом власти заблокировали сотни сайтов.

В докладе говорится, что имеющиеся репрессивные законы дают государству возможности для ограничения доступа к информации, которую власти относят к экстремистской или противоречащей "традиционным ценностям". Наблюдатели Human Rights Watch утверждают, что тем самым власти открыто нарушают права человека.

По данным российского информационно-аналитического центра "Сова", в 2010 году по так называемым "экстремистским статьям" было осуждено 30 пользователей соцсетей. К 2015 году число таких осужденных возросло до 216. По данным центра, В 2014–2016 годах с онлайн-активностью было связано около 85% приговоров за "экстремистские высказывания", а число попавших в тюрьму за высказывания в интернете в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года увеличилось с 54 до 94 человек.

Доклад Human Rights Watch составлен на базе интервью с адвокатами, сотрудниками неправительственных организаций, журналистов, правозащитников, блогеров и их родственников. Составители доклада опросили более 50 человек. При подготовке документа проанализировано существующее законодательство, обвинительные заключения и приговоры по конкретным делам.