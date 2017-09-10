День голосования в России прошёл при общей низкой явке избирателей

Воскресенье 10 сентября было в России единым днём голосования. Центральная избирательная комиссия сообщила о рекордно низкой явке избирателей, в целом по стране она составила около 29 процентов от всех граждан с правом голоса.

Министерство внутренних дел России заявило, что выборы прошли спокойно. Наблюдатели на избирательных участках в большинстве регионов в течение дня сообщали о массовых вбросах бюллетеней, попытках подкупа избирателей с помощью денег и водки, незаконной агитации на участках, каруселях и о задержаниях кандидатов, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Высокая явка традиционно отмечается только на избирательных участках в СИЗО и психиатрических больницах. Об этом пишет "Открытая Россия".

В Москве официальная явка на избирательные участки составила чуть более 12%, сообщил «Интерфакс». В то же время, рекордно высоким по сравнению с предыдущими годами, был процент голосований на дому. Наблюдатели утверждали, что таким образом власти пытались фальсифицировать результаты волеизъявления.