Суд приговорил Навального к административному аресту на 20 суток

Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к аресту на 20 суток. Оппозиционера признали виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

Навальный был задержан в минувшую пятницу перед встречей со своими сторонниками в Нижнем Новгороде. Тогда же полиция задержала Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера. Его также обвинили в неоднократных призывах к участию в несогласованной акции. Решение по административному делу Волкова пока нет.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске, Новосибирске, Оренбурге и Архангельске. В акциях участвовали тысячи человек.

Леонид Волков в понедельник заявил, что, если он и Навальный будут арестованы, предвыборная кампания оппозиционера продолжится. Волков также призвал сторонников политика выйти на митинг в Санкт-Петербурге 7 октября. Эта акция официально не была согласована.

Радио Свобода