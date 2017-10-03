Amnesty International поддержала Навального и Волкова

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку российских оппозиционных лидеров Алексея Навального и Леонида Волкова. Заключение под административный арест на 20 суток обоих оппозиционеров – это очередное свидетельство зажима гражданского общества российскими властями, подчёркивается в заявлении правозащитников. Amnesty International призывает Россию "немедленно и безусловно" освободить обоих арестованных.

Арест Алексея Навального и Леонида Волкова не стал неожиданностью. Это явная попытка российских властей задавить и удушить любые голоса несогласных и запугать людей, которые отстаивают право на свободу слова и мирные собрания, заявил Денис Кривошеев, заместитель директора регионального бюро Amnesty International по странам Европы и Центральной Азии.

Это третье в нынешнем году заключение Алексея Навального за решетку – только за мирное осуществление его прав.