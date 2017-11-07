Эхо Техаса: у ФБР есть вопросы к национальной системе проверки криминальной истории

Во вторник, 7 ноября, место трагедии посетил бывший кандидат в президенты, сенатор от штата Техас Тед Круз, который в своем выступлении коснулся темы контроля оружия. Тед Круз выступил в традиции Дональда Трампа, назвав либеральные СМИ бесчестными за то, что они политизируют тему оборота оружия в момент, когда надо заботиться о жертвах этой трагедии. Тед Круз заявил, что его «вдохновляет» житель Техаса, который открыл огонь по стрелку, 26-летнему Девину Патрику Келли.

На пресс-конференции, прошедшей утром 7 ноября, представители следствия рассказали о ходе расследования. В числе прочего они рассказали, что 26-летний убийца не должен был получить доступ к оружию. Накануне вечером ВВС США официально признали, что в нарушение действующих правил и законов они не передали в ФБР, которое курирует Национальную базу проверки криминальной истории покупателей оружия, информацию о наличии у Келли судимости за домашнее насилие. Федеральный закон предписывает, что осужденный за домашнее насилие не имеет права покупать оружие.

Вот что сказал Крис Комбс, специальный агент ФБР: «Я знаю, сейчас много вопросов о Национальной системе мгновенной проверки криминальной истории и о том, как преступник получил доступ к оружию. Установлено, что он совершил четыре покупки. Проверка покупателя была проведена через Национальную систему, и в системе нет никаких записей о том, что ему было бы запрещена покупка оружия».

Сейчас поступает много новой информации о том, как погиб преступник. После стрельбы он пытался скрыться с места событий, его преследовал один из местных жителей, машина преступника вылетела в поле, разбилась, и он погиб. Представители властей заявили, что он, по всей видимости, покончил с собой.

Фриман Мартин, региональный директор Управления общественной безопасности Техаса, заявил: «Было собрано значительное количество физических улик, включая сотни гильз, более пятнадцати обойм, каждая емкостью более тридцати патронов. Была обследована машина подозреваемого. Проведено множество интервью в нескольких городах и штатах. Было проведено вскрытие. Я специально не называю его имя, чтобы не прославлять его упоминанием. Вскрытие показало три ранения. Дважды его ранил местный житель, открывший ответный огонь, – ногу и в грудь. Третье ранение – в голову. По заключению эксперта, преступник покончил с собой.

Всего в Сазерленд-Спрингс погибло 26 человек: самому юному было всего полтора года, самому взрослому – 77. Известно также, что погибла беременная женщина.

Город скорбит. Здесь трудно найти тех, кого не затронула эта трагедия. Город маленький – всего шестьсот человек, и все друг друга знают.

Местный житель Лоренцо Флорес хорошо знал Джоанну и ее троих детей. «Она была нам как дочь, – говорит он. – Я знал ее с 6-го или 7-го класса. Она умерла. Он убил ее. Он убил двух ее дочерей. И ранил ее пятилетнего сына. Говорят, что он в критическом состоянии. Мы искали Джоан. Мы все ждали ее. Проверили все больницы. А вечером в 9.30 нам позвонили и сказали, что она уже в морге».



Другая жительница Сазерленд-Спрингз Николе рассказала, что друг ее дочери был ранен пять раз. Ее дочь в порядке. Она сейчас посещает своего друга в больнице в Сан-Антонио. «Мы пытаемся помочь друг другу, что-то организовать. Но пока непонятно, что нужно конкретно», – говорит женщина.



Люпе Урдиалес живет в Сан-Антонио. Она с мужем приехала, потому что сын ее пастора Джонни был ранен внутри церкви. Он сейчас в больнице. В него попали три пули. Люпе приехала, чтобы помолиться за него. Она надеется, что Джонни поправится.

Накануне вечером местные жители пришли на церемонию памяти с цветами и свечами. В интернете создано множество страниц, где можно пожертвовать деньги семьям, пострадавшим от стрельбы в баптистской церкви Техаса.