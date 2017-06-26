Верховный суд США разрешил штатам финансировать некоторые программы религиозных школ

В понедельник Верховный суд постановил, что штаты не могут запрещать церквям и другим религиозным организациям получать гранты из государственного бюджета на программы, которые не имеют отношение к религии.

Судьи отдали 7 голосов «за» и 2 – «против», таким образом встав на сторону лютеранской церкви «Святой троицы» в штате Миссури, которой было отказано в финансировании проекта по улучшению детской игровой площадки.



Церковь, которая предоставляет услуги по дошкольному образованию и группы продленного дня, подала иск против штата Миссури после решения властей о том, что она не может претендовать на финансируемую из госбюджета программу, в рамках которой некоммерческим организациям предоставляется поддержка по установлению набивных покрытий из переработанных шин на детских игровых площадках.

Администраторы программы не одобрили заявку церкви, сославшись на конституцию штата, которая запрещает оказывать прямую или косвенную поддержку религиозным программам.

Верховный судья Джон Робертс в письменном примечании от имени большинства, которое проголосовало за отмену решения штата, заявил, что решение об «исключении Лютеранской церкви Святой Троицы из ряда получателей государственной поддержки только на основании того, что это церковь, в то время, как по всем другим параметрам она соответствует требованиям, претит нашей Конституции и не может оставаться в силе».

В пояснении он подчеркнул, что при рассмотрении дела учитывалась «выраженная дискриминация по религиозному признаку в отношении замены покрытия детской игровой площадки» и не рассматривались вопросы использования финансирования религиозными организациями или другие формы дискриминации.

Несмотря на примечание верховного судьи, сторонники возможности выбирать школу рассматривают это решение как победу и шаг к введению системы ваучеров, которые позволят родителям выбирать религиозные школы, при этом получая финансовую поддержку от государства.

Министр образования Бетси Девос отметила решение суда, заявив, что оно «является четким посылом о том, что религиозная дискриминация в любом проявлении не будет допускаться в обществе, которое уважает Первую поправку конституции США».



«Мы все должны по достоинству оценить тот факт, что программы, созданные для помощи учащимся, не будут подвергаться дискриминации со стороны властей из религиозных соображений», – говорится в заявлении Девос, опубликованном на сайте Министерства образования.

Девос является ярым сторонником предоставления государственных денежных ваучеров для американских семей с низким доходом на обучение в частных школах, в том числе религиозных.

Критики введения программы предоставления ваучеров утверждают, что она может подорвать систему государственного образования в США и нанесет ущерб школам, которые работают в малообеспеченных районах. Сторонники меры заявляют, что частные школы (с собственным уставом) расширят выбор для учащихся из малообеспеченных семей.