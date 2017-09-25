«Мечтатели» стали на шаг ближе к получению гражданства США

Сенаторы-республиканцы в понедельник представили законопроект, который, в случае принятия, создаст условия для получения американского гражданства 2 миллионам нелегальным иммигрантам, которые приехали в Соединенные Штаты в детском возрасте.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, вместе с сенаторами Джеймсом Лэнкфордом и Оррином Хэтчем на пресс-конференции в понедельник объявили о решении для незадокументированных детей через карьеру, занятость, образование и защиту нашей нации – так называемый SUCCEED Act.

«Этот законопроект касается детей. Он полностью основан на заслугах. Если вы много работаете, соблюдаете закон, платите налоги, то сможете остаться здесь навсегда», - сказал сенатор Тиллис.

Согласно условиям, будущие получатели гражданства останутся в так называемом «условном постоянном виде на жительство» в течение пяти лет, пока они работают, учатся или служат в вооруженных силах.

Затем они могут повторно подать заявку на второй пятилетний условный срок.

Только через десять лет после участия в программе, подпадающие под ее действие люди, получат возможность снять ограничения и получить постоянный вид на жительство. Этот статус позволяет подать документы на получение гражданства.

Данные опроса, опубликованные на прошлой неделе, демонстрируют, что американцы в подавляющем большинстве, поддерживают действия по легализации тех, кто приехал в США еще ребенком.

Администрация президента Дональда Трампа в начале сентября объявила, что заканчивает Программу отложенного действия для прибывших в США детей (DACA). Программа позволяла этим лицам оставаться в стране. Трамп дал Конгрессу шесть месяцев на разработку альтернативного плана.

DACA была создана на основе докладной записки Министерства внутренней безопасности США и поддержана тогдашним президентом Бараком Обамой после того, как американские законодатели не смогли принять всеобъемлющую иммиграционную реформу в Конгрессе. Без нового закона сотни тысяч человек станут незадокументированными иммигрантами и будут подлежать депортации – срок действия DACA истекает через два года.

Законопроект SUCCEED Act не является долгожданной всеобъемлющей реформой иммиграции, которая неоднократно не получала поддержки в Конгрессе. Авторы законопроекта заявили, что документ не является «отдельным» законодательным актом, и предположил, что в будущем он сможет стать частью более объемного иммиграционного законопроекта или же законопроекта, связанного с безопасностью границ.