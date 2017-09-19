Землетрясение в Мексике: магнитуда – 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло во вторник Мексике.

Стихийное бедствие обрушилось на страну через несколько часов после того, как многие ее жители приняли участие в общенациональных учениях по поведению в ситуации землетрясения, приуроченных к годовщине подземных толчков 1985 года, которые привели к гибели нескольких тысяч человек.

По оценкам Геологической службы США, эпицентр сегодняшнего землетрясения находится в 8 километрах от города Атенсинго на глубине около 51 километра.

Как сообщили мексиканские власти, сообщений о разрушениях пока не поступало.

Ранее в этом месяце в Мексике произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли, по меньшей мере, 98 человек.