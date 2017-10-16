Музыка улиц

Музыку улиц Лос-Анджелеса не перепутаешь ни с какой другой. Тут даже скрипка звучит на латинский манер, устоять просто невозможно. Променад в районе Санта-Моники – излюбленное место горожан, туристов и уличных музыкантов. Откуда сюда только не приезжают, чтобы прославиться и заработать. Дима и Тэрри, например, приехали сюда в разное время из Санкт-Петербурга. Когда-то на родине они играли в популярных рок-группах, но потом решили начать все сначала. Они продали все и улетели навстречу калифорнийской мечте. Сейчас музыканты ищут свое место под солнцем на лос-анджелесских улицах.

Дима Лаврентьев рассказал, что, когда он только оказался в Лос-Анджелесе, он был готов любым способом зарабатывать деньги, но потом вспомнил, зачем он приехал и решил, что будет заниматься только музыкой. «Когда ты занимаешься своим любимым делом, в очередной раз убеждаешься, что, даже зарабатывая копейки, ты счастлив», - говорит он.

В день они зарабатывают от 10 до 100 долларов. Говорят, на жизнь хватает. Обычно на улице музыканты играют популярные произведения. В их репертуаре золотые хиты Beatles, Rolling Stones и, конечно, гимн всех калифорнийских мечтателей – Californication.

Чтобы петь и играть на улице в Лос-Анджелесе, достаточно купить разрешение за 37 долларов, дается оно на год. Самое сложное – занять место, ведь тут живая очередь, и играть на одной позиции можно всего два часа, затем необходимо переместиться. Главное, не нарушать свод правил.

Тэрри говорит, что в России сотрудники полиции куда менее лояльны, чем здесь. «Если будешь петь слишком громко, здесь вежливо подойдут и попросят сделать потише, а в Питере заломают руки», - рассказал музыкант.

У каждого исполнителя есть свой зритель. Дима шутит, что их ночная публика очень отличается от дневной. «Мы прямо гроза бомжей! Когда наступает ночь, приходит куча людей, которые живут на улице, и они находят наш стиль очень даже привлекательным для своего образа жизни. Ну мы не против, мы рады всем слушателям!»

Играя на улице, многие надеются быть замеченными голливудскими продюсерами. Но чудеса случаются крайне редко. Здесь, например, играют музыканты из Аргентины. Они старожилы Променада, играют здесь уже 16 лет, и пока их звездный час не пробил. Да и музыкантов на улице становится все больше, а вот качество музыки, наоборот, падает. Но Дима верит в чудо. Сейчас он собрал американскую группу и пишет новые песни. И мечтает, что однажды на улицах Лос-Анджелеса какой-нибудь очередной музыкант будет играть песни, написанные им и ставшие хитами.