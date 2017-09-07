Борьба с харассментом в Вашингтоне

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4019067.html
Одна из некоммерческих организаций Вашингтона помогает тем, кто не всегда чувствует себя в безопасности на улицах города и в общественных местах - и расcсказывает, как научиться не бояться
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.