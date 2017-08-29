Хьюстон: наводнение будет расширятся

ВАШИНГТОН – Ожидается, что паводковые воды от тропического шторма «Харви» будут прибывать еще несколько дней. В результате буйства стихии погибли по меньшей мере девять жителей Техаса, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

«Харви» стал самым мощным ураганом в Техасе более чем за полвека. Он обрушился на побережье вечером в пятницу в районе города Корпус-Кристи, в 354 километрах к югу от Хьюстона. Но это было только начало: Национальная служба погоды выпустила многочисленные предупреждения о наводнениях в регионе.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Техас во вторник, чтобы оценить ущерб. Возможно, позднее он посетит Луизиану, где сейчас идут проливные дожди, вызванные штормом.

Жертвами «Харви» стали по меньшей мере шесть человек в округе Харрис, где расположен Хьюстон, сообщила представитель окружного коронера Триша Бентли. Среди них мужчина, погибший при пожаре дома в пятницу вечером, и пожилая женщина, ехавшая по затопленным улицам на следующий день.

60-летняя женщина погибла в соседнем округе Монтгомери. Местный судмедэксперт сообщил в Твиттере, что дерево упало на ее трейлер, когда она спала. Учитывая пропавших без вести, количество погибших может возрасти.

Оба главных аэропорта Хьюстона закрыты. Также закрыты большинство основных автомагистралей, железных дорог и больница, куда на выходных эвакуировали пациентов. По состоянию на вечер понедельника, 267 тысяч жителей Техаса остались без электричества.

По оценкам Национальной службы погоды, уровень воды в одной из трех главных рек Хьюстона, Бразос, достигнет максимума в 18 метров во вторник. Ожидается, что река Сан-Хасинто покроет шоссе номер 10 – транспортную артерию, проходящую через Хьюстон с востока на запад.

Пока ошеломленные жители осматривали разрушенные дома, а дороги заполнялись обломками и мусором, губернатор Техаса Грег Эбботт призвал жителей Хьюстона готовится к длительному восстановлению.

«Мы должны признать, что обыденная жизнь во всем регионе будет совсем другой», – сказал он.

Ожидается, что «Харви» задержится на техасском побережье еще на несколько дней, добавив еще от 25 до 50 сантиметров осадков. При этом угроза наводнений распространяется на Луизиану.

Картина разрушений вызывает в памяти последствия урагана «Катрина» в 2005 году. Полицейским и Береговой охране удалось спасти по меньшей мере 2 тысячи человек. Некоторые из них были эвакуированы на вертолетах. Власти призывают людей, оставшихся в затопленных домах, вывесить полотенца или простыни, чтобы привлечь внимание спасателей.

Центр «Харви» находится примерно в 160 километрах к югу от Хьюстона и, как ожидается, будет медленно двигаться к городу до среды. Самые серьезные наводнения ожидаются позднее в тот день и в четверг.

В Большом Хьюстоне, где проживают 6,8 миллиона человек, закрыты школы и офисные здания. Уровень воды в некоторых районах превышает метр.

Городские власти сообщили, что по состоянию на утро понедельника около 5500 человек находились в укрытиях. Директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предположил, что, в конце концов, около 30 тысяч человек найдут временный кров в убежищах