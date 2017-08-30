Шторм «Харви» вторично вышел на сушу, теперь в Луизиане

Тропический шторм «Харви» утром в среду вторично вышел на сушу, на этот раз к западу от Кэмерона, штат Луизиана.

По прогнозам Национального центра ураганов США, к вечеру среды он ослабнет до категории «тропическая депрессия».

Центр сообщил, что «Харви» находится в 8 километрах к западу от Кэмерона.

«По прогнозам, центр “Харви” в четверг пройдет через долину нижней Миссисипи и долину Теннесси», – говорится в сообщении центра.

«Харви» в первый обрушился на побережье Техаса в субботу как ураган 4-й категории. Затем он вышел назад в Мексиканский залив и теперь вернулся к востоку от побережья Техаса.