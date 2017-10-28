Метеослужбы США предупредили о приближении нового урагана

Национальный центр по наблюдению за ураганами США выпустил официальное предупреждение, сообщив, что тропический шторм «Филипп», сформировавшийся в Кирибском море, уже в эту субботу может обрушиться на Кубу и Багамские острова. К вечеру воскресенья стихия может достичь южной оконечности полуострова Флорида.

По данным Национального центра, сейчас шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 12 километров в час, при этом порывы ветра в его центре уже достигают скорости в 70 километров в час.

Ожидается, что в ближайшие дни в южных штатах США выпадет не менее 125 миллиметров осадков.

«Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы ожидаем, что ливневые дожди пройдут в южной Флориде и прилегающих к ней районах», - считает метеоролог Тайлер Элиасен.

По оценке специалистов Национального центра, шансы того, что «Филипп» наберет силу тропического урагана составляют более 80 процентов, ожидается, что это произойдет уже в субботу.

Согласно прогнозам синоптиков, «сезон ураганов» в этом году должен закончится 30 ноября.

За последние два месяца в Карибском бассейне было зарегистрировано 13 тропических штормов и 5 крупных ураганов. Всего в Атлантическом океане в этом году метеорологи зафиксировали 8 масштабных циклонов.