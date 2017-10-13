Дональд Трамп решил исключить из страховки покрытие контрацептивов - перед Белым домом очередной протест

В Вашингтоне снова протестуют. 13 октября перед Белым домом собрались женщины, недовольные двумя новыми указами администрации Дональда Трампа, которые он подписал в прошлую пятницу. Согласно им, работодатели теперь могут исключить из страхового плана своих сотрудниц покрытие контрацептивов, ссылаясь на религиозные или моральные причины. Например, если начальник считает, что контролировать рождаемость противоречит христианским принципам, страховка не будет покрывать покупку соответствующих таблеток. Женщины говорят, для многих таблетки станут недоступными, что повысит количество незапланированных беременностей и, как следствие, абортов.



Участницы марша под названием «Прекратите использовать религию для дискриминации» уверяют, что данные указы сделают противозачаточные средства недоступными для многих женщин. В среднем, стоимость таблеток или других препаратов - 20-55 долларов в месяц, и не каждая женщина может себе такое позволить. Более того, бесплатные контрацептивы имели еще и образовательный эффект: в старших классах девочкам рассказывали о том, как планировать беременность и раздавали бесплатные таблетки.



Бесплатные контрацептивы – это одна из восьми льгот для женщин, наряду с посещением маммолога и анализом на ВИЧ, предусмотренных страховой реформой Obamacare. Бывший президент США сделал исключение лишь для религиозных организаций. Теперь же все работодатели или страховые компании могут отказаться включать в план покрытие контрацептивов, если это противоречит их религиозным или моральным убеждениям. В Белом доме говорят, что таким образом решили отстоять право на свободу религии, поскольку многие компании пытались оспорить указ Обамы именно с религиозной точки зрения. Насколько возрастут теперь расходы у женщин, если им придется покупать таблетки самостоятельно и увеличится ли количество абортов, в администрации президента не считали. А вот правозащитники уже называют цифры.

Пришедшая на демонстрацию врач-гинеколог Маргарет Томсон говорит: «В тех регионах, где был ограничен доступ к контрацептивам, уровень абортов был в разы выше. И сейчас все может повториться вновь, если подобные средства исчезнут из страхового плана».



Важно также отметить, что администрация Трампа приняла по сути два разных указа: один касается религиозных убеждений, по которым работодатель может отказаться включать в страховку оплату противозачаточных средств, второй – то же самое, но уже по соображениям морали. СМИ уже пишут, что теперь протестующим будет сложнее оспаривать указы в суде: пока рассматривают один документ, второй работает. И наоборот.



В 2012 году ООН декларировала доступ к контрацептивам как одно из базовых прав человека. Многочисленные исследования доказывают, что использование подобных препаратов не увеличивает количество беспорядочных связей, но предотвращает незапланированные беременности. Более того, в США большинство женщин, которые пользуются такими средствами, - замужем.