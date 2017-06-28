Бывший советник штаба Трампа даст показания в Конгрессе

Политтехнолог Роджер Стоун, бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, даст показания членам Комитета по разведке Палаты представителей уже в следующем месяце. Слушания пройдут в рамках расследования вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года.

Стоун должен выступить на закрытых слушаниях 24 июля. Его адвокат Роберт Бушнел заявил, что его клиент настаивал на проведении открытого для общественности заседания, но представители комитета сообщили, что «больше не собираются» проводить слушаний в открытом режиме.

Отвечая на вопросы издания Politico, Роджер Стоун заявил, что собирается подать в суд на бывшего главу избирательного штаба демократов Джона Подесту, сообщившего, что экс-советник Трампа заранее знал о том, что хакеры взломают серверы Национального комитета Демократической партии.

В марте этого года Стоун признал, что он действительно разговаривал с хакером, взявшим на себя ответственность за взлом сервером Национального комитета демократов. При этом политтехнолог утверждал, что вел переговоры «из журналистского интереса».

В среду стало известно и о том, что личный адвокат президента США Марк Касовиц в очередной раз отложил сроки подачи судебного иска против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Выступая на слушаниях в Комитете по разведке Сената, экс-глава спецслужбы рассказал, что Дональд Трамп лично просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Через несколько часов после выступления Коми юридический представитель Трампа заявил, что президент готов опровергнуть эти заявления в суде.