Конгрессмен Стив Скализ вернулся к работе

Один из лидеров республиканцев в Палате представителей Стив Скализ вернулся к работе в Конгресс США.

«Я вернулся» - написал законодатель в своем Твиттере в четверг утром, спустя месяцы после тяжелого периода реабилитации.

Появления Скализа на Капитолии, куда он вошел, опираясь на костыли, было встречено бурными аплодисментами коллег-законодателей.

Напомним, что 51-летний конгрессмен был ранен 14 июня этого года в штате Вирджиния (город Александрия) во время тренировочного бейсбольного матча, в котором принимали участие американские законодатели.

Нападавший (его опознали как 66-летнего Джеймса Ходжкинсона из Белвилла, штат Иллинойс) был застрелен полицейскими, которые охраняли законодателей, готовившихся к благотворительному матчу. Мотивами нападавшего, согласно расследованию, была неприязнь к президенту Трампу и в целом к республиканцам.

Всего ранения получили 5 человек. В том числе – два сотрудника полиции Капитолия, Кристал Грайнер и Дейвид Бейли, в обязанности которых входила охрана Скализа.

Ранения конгрессмена оказались самыми серьезными. Ему было сделано 3 операции.

Президент Трамп сразу после инцидента выступил с обращением к стране. В своем выступлении он назвал Скализа другом и борцом. Лидеры республиканцев и демократов в Палате представителей также сразу выступили с единодушным осуждением насилия.