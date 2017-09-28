Конгрессмен Стив Скализ вернулся к работе

Законодатель был ранен во время нападения стрелка-одиночки на законодателей в Александрии
Один из лидеров республиканцев в Палате представителей Стив Скализ вернулся к работе в Конгресс США.
«Я вернулся» - написал законодатель в своем Твиттере в четверг утром, спустя месяцы после тяжелого периода реабилитации.
Появления Скализа на Капитолии, куда он вошел, опираясь на костыли, было встречено бурными аплодисментами коллег-законодателей.
Напомним, что 51-летний конгрессмен был ранен 14 июня этого года в штате Вирджиния (город Александрия) во время тренировочного бейсбольного матча, в котором принимали участие американские законодатели.
Нападавший (его опознали как 66-летнего Джеймса Ходжкинсона из Белвилла, штат Иллинойс) был застрелен полицейскими, которые охраняли законодателей, готовившихся к благотворительному матчу. Мотивами нападавшего, согласно расследованию, была неприязнь к президенту Трампу и в целом к республиканцам.
Всего ранения получили 5 человек. В том числе – два сотрудника полиции Капитолия, Кристал Грайнер и Дейвид Бейли, в обязанности которых входила охрана Скализа.
Ранения конгрессмена оказались самыми серьезными. Ему было сделано 3 операции.
Президент Трамп сразу после инцидента выступил с обращением к стране. В своем выступлении он назвал Скализа другом и борцом. Лидеры республиканцев и демократов в Палате представителей также сразу выступили с единодушным осуждением насилия.
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