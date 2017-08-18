Под покровом ночи снесен памятник бывшему председателю Верховного суда США

В XIX веке Роджер Тони вынес решение в поддержку рабства
Под покровом ночи власти Мэриленда в пятницу снесли памятник бывшему председателю Верховного суда США, который в 1857 году вынес про-рабовладельческое решение по делу Дредда Скотта.
Этот случай стал очередным примером кампании по сносу памятников, которая спровоцировала протесты по всей стране.
Как сообщают в СМИ и соцсетях, ночью рабочие подняли краном 145-летний бронзовый памятник, стоявший у здания местного законодательного собрания в столице штата Аннаполисе.
«Мы не можем убежать от нашей истории и не должны. Пришло время прояснить разницу между признанием нашего прошлого и прославлением самых темных страниц нашей истории», – говорится в заявлении губернатора Мэриленда Ларри Хогана.
В знаковом решении судьи Роджера Тони говорилось: «Негра можно справедливо и законно обратить в рабство для его же собственного блага».
По мнению экспертов в области юриспруденции, это одно из худших решений в истории Верховного суда.
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