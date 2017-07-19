США призвали Россию уважать свободу вероисповедания

Госдепартамент США обнародовал в среду специальное заявление, в котором, в частности, говорится: «Решение Верховного Суда России против Свидетелей Иеговы, принятое на этой неделе, является последним эпизодом в тревожной тенденции преследования религиозных меньшинств. Мы призываем российские власти снять запрет на деятельность Свидетелей Иеговы в России, отменить закрытие Административного центра Свидетелей Иеговы и освободить всех членов религиозных меньшинств, которые по-прежнему подвергаются несправедливому задержанию за так называемые “экстремистские” действия».

«Мы также призываем Россию уважать право каждого на на свободу мысли, совести, религии или убеждений, – говорится далее в документе. – Все религиозные меньшинства должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой религии и собраний, что гарантируется Конституцией Российской Федерации».