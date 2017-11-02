Трамп: снижение налогов – топливо, благодаря которому экономика поднимется на небывалую высоту

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с внесением «Акта о сокращении налогов и рабочих местах», внесенным сегодня Комитетом Палаты представителей по бюджету на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

«Я аплодирую Комитету по бюджету за внесение «Акта о сокращении налогов и рабочих местах» – еще один важный шаг к крупномасштабному снижению налогов в интересах американского народа, – отмечается в заявлении президента. – С самого начала у меня были следующие приоритеты при проведении налоговой реформы: снижение налогов для трудящихся американцев среднего достатка, устранение бесчестных лазеек и скидок,сокращение налогов на бизнес – с тем, чтобы работодатели могли создавать рабочие места, повышение зарплат и сдерживание конкуренции в этой сфере во всем мире. Политика моей администрации уже помогла вывести рынок ценных бумаг на беспрецедентную высоту и понизить безработицу до 16-летнего минимума. Экономическое доверие растет стремительно, а наш ВВП в этом квартале вновь вырос на 3 процента».

«Мы только начинаем, и впереди много работы. Корыстные интересы будут приводить к искажению фактов, лоббисты – стремиться сохранить свои сделки (заключенные) на льготных условиях, а кое-кто в медийной сфере – лживо освещать наши усилия. Но моя администрация будет работать, не покладая рук, чтобы выполнить наши обещания трудящимся, созидающим нашу страну, и осуществить историческое сокращение налогов… – космическое топливо, благодаря которому наша экономика поднимется на небывалую высоту», – подчеркнул Трамп.