Грузия в докладе Госдепа «Религиозная свобода в мире в 2016 году»

Несмотря на то, что Конституция Грузии гарантирует свободу религии, разделение церкви и государства и равенство всех граждан независимо от их вероисповедания, тем не менее, Грузинская православная церковь (ГПЦ) пользуется в Грузии привилегированным положением.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента США «Религиозная свобода в мире в 2016 году». В частности, привилегии также подразумевают правовой иммунитет для Патриарха ГПЦ и консультативную роль церкви ГПЦ в вопросах образования.

В документе говорится, что согласно заявлению властей, в текущем году в Вооруженных Силах Грузии открылась первая мусульманская молельня, хотя в то же время, в тюрьмах места религиозного назначения по-прежнему лишь у православной церкви.

Также в докладе приводится озабоченность религиозных и неправительственных организаций в связи с тем, что в отличие от других религиозных объединений, ГПЦ пользуется преимуществом при возвращении зданий, отобранных государством в советские времена.

В течение последнего года, говорится в документе, власти расследовали 19 дел касающихся правонарушений на основании религиозной нетерпимости.

В то же время грузинские НПО и аппарат омбудсмана Грузии утверждают, что эффективность расследований преступлений, мотивированных религиозной ненавистью, вновь остается «серьезной проблемой» и что власти продолжают «неадекватно» реагировать на факты религиозной нетерпимости.

«Представители религиозных меньшинств вновь сообщают о распространенном в обществе убеждении, согласно которому, религиозные меньшинства создают угрозу ГПЦ и культурным ценностям страны. По информации некоторых НПО, православные священнослужители вновь содействуют враждебным настроениям общества в отношении религиозных меньшинств», – говорится в докладе Госдепа.

Также, несмотря на то, что суды в Рустави и Батуми в течение последнего года приняли решения в пользу строительства религиозных сооружений для религиозных меньшинств, как утверждают их представители, в целом, власти противятся строительству культовых сооружений.

В документе говорится о критике со стороны НПО и религиозных организаций в адрес государственного агенства, занимающего религиозными вопросам. В частности, как они утверждают, вопреки своему назначению, агентство практикует неравноправный подход к религиозным организациям, при этом отдавая предпочтение ГПЦ.

В докладе также приводятся данные грузинского Фонда развития медиа. В частности, согласно исследованию данной организации, в течение 2016-го года в грузинских СМИ было зафиксировано как минимум 69 высказываний оскорбительного характера в отношение религиозных меньшинств.

В отчете Госдепа говорится, что посол США в Грузии и сотрудники посольства проводят регулярные встречи с представителями властей, Грузинской православной церкви, различных религиозных объединений, чтобы содействовать религозной терпимости и интеграции религиозных меньшинств.

Ситуация в оккупированных регионах

Авторы доклада отмечают, что притеснения на основе религиозной принадлежности часты в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые находятся вне контроля официального Тбилиси. Также, как и в остальных частях Грузии, в данных регионах были зафиксированы факты нетерпимости к представитялям «Свидетелей Иеговы».

При этом согласно информации местных СМИ, сепаратистские власти планируют официально запретить распространение литературы представителей этой религиозной группы, и ввести штрафы для лиц, которые предоставят находящиеся в их владении помещения для собраний представителей «Свидетелей Иеговы».

При этом представителям ГПЦ запрещается проводить службу на оккупированной территории в Абхазии, соответственно, местным грузинам приходится во время религиозных праздников переходить на территорию подконтрольную Тбилиси чтобы посетить службу. Что касается Цхинвальского региона, там представителям ГПЦ чинятся определенные препятствия.

Помимо этого, согласно документу, местные власти стерли грузинские надписи и фрески «почти во всех» грузинских церквях и монастырях, расположенных в Абхазии, а в Цхинвальском регионе, как уверждают грузинские источники, опасность этого остается высокой.

Статистика

В Грузии, общая численность населения которой, согласно данным правительства США на 2016 год, составляет 4,9 миллиона человек, 83,4 процента населения считает себя грузинскими православными христианами, 10,7 процента – мусульманами, 2,9 процента –представителями Армянской Апостольской церкви, а оставшиеся 3% – этокатолики, курдские езиды, греческие православные, иудеи, баптисты, Свидетели Иеговы, атеисты.

При этом из мусульман, этнические азербайджанцы преимуществено являются шиитами, а грузины, проживающие в Аджарии и грузинские чеченцы-кистинцы – суннитами.

Что касается оккупированных территорий, в Абхазии, согласно переписи населения от 2011 года, проживает около 241, 000 человек. По данным 2003- го года, из них 60% считают себя христианами, 16% – мусульманами, 8% – атеистами, 8% – исповедуют абхазский монотеизм, 6% – не определились со своей религией, и оставшийся 1 % приходится на Свидетелей Иеговы, иудеев и других.

Одновременно в оккупированном Цхинвальском регионе, согласно переписи населения за 2015 год, проживают 53 000 человек. В документе Госдепа говорится, что предположительно, большинство из них христиане, при этом в меньшинстве мусульмане и последователи религии, которую исповедовали этнические осетины до принятия христианства.

Закон и власть

Бека Миндиашвили, основатель НПО «Институт толерантности и многообразия» считает, что в сложившейся ситуации приоритетным является не столько изменение законодательства, как решимость властей «адекватно реагировать на случаи насилия, основой которых является религиозная нетерпимость», также как и желание осуществить «объективный мониторинг ситуации» в государственных школах.

В частности, согласно мнению Миндиашвили, необходимо обновить учебники таким образом, чтобы представители религиозных меньшинств, проживающих в Грузии, «не чувствовали себя гражданами второго плана».

Миндиашвили подчеркнул в беседе с Русской службой «Голоса Америки», что подход властей к религиозным объединениям должен основываться на законе, «а не осуществлятся с оглядкой на ГПЦ», включая выдачу разрешений на возвращение имущества, утраченного в советскую эпоху, передачу земель, а также выдачуразрешения на строительство мечетей, По словам правозащитника, в этом контексте в Грузии можно наблюдать признаки системной дискриминации.

«Прекращение властями практики принятия решений в угоду пристрастного большинства, изменение государственного подхода, проведение политики религиозного равноправия будет способствовать исправлению ситуации», – считает Бека Миндиашвили.