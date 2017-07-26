Госдепартамент отверг сообщения о возможной отставке Тиллерсона

ВАШИНГТОН – Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт категорически отвергла слухи о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривает возможноcть ухода в отставку.

Первый журналист, получивший возможность задать вопрос на брифинге во вторник, спросил ее, действительно ли Тиллерсон думает о досрочном уходе из администрации.

«Это ложь, – сказала Нойерт. – Мы разговаривали с госсекретарем, и он четко дал понять, что собирается продолжить работу в Госдепартаменте. Нам нужно проделать еще много работы».

«Но он работает, пока этого хочет президент, как и любой другой член кабинета», – добавила она.

Когда журналисты указали, что в графике Тиллерсона не запланировано никаких публичных мероприятий на вторник, Нойерт сказала, что госсекретарь взял несколько дней отпуска, и это было запланировано заранее.

Телекомпания CNN сообщила в понедельник, что Тиллерсон намерен остаться во главе внешнеполитического ведомства по крайней мере до конца года, но он все больше недоволен разногласиями с президентом Дональдом Трампом в области внешней политики.

По данным CNN, он рассказал об этом своим ближайшим соратникам.

Трамп и Тиллерсон высказывали разные мнения о выходе США из Парижского соглашения по климату, соблюдении Ираном соглашения по его ядерной программе и блокаде Катара, которую возглавила Саудовская Аравия.