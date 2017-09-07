Госдепартамент США: «Посещать бывшие консульские здания можно только с нашего разрешения»

О том, почему в американском дипломатическом ведомстве считают несостоятельными обвинения в незаконном захвате российских дипломатических объектов, и кто теперь имеет право использовать здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, «Голосу Америки» разъяснил представитель Госдепартамента США.

– В минувший вторник, выступая на пресс-конференции после завершения саммита БРИКС в Сямэне, президент Владимир Путин обвинил США в незаконном «нарушении имущественных прав российской стороны», в МИД РФ заявили о грубом нарушении Венской конвенции, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал решение о закрытии консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне «политическим хулиганством». Как вы можете прокомментировать эти обвинения?

– Венская конвенция по консульским сношениям предусматривает, что консульские учреждения могут быть созданы только с согласия принимающего государства. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие российского консульского учреждения в Сан-Франциско.

Венская конвенция о дипломатических сношениях не запрещает вводить ограничения на места расположения зданий посольств или иностранных дипломатических учреждений. Поэтому наши действия не запрещены, и не нарушают никакие обязательства, взятые на себя Соединенными Штатами в соответствии с внутренними или международными законами.

Кроме того, Акт об иностранных миссиях (Foreign Missions Act) предоставляет Госсекретарю США право потребовать от иностранного дипломатического представительства отказаться от использования любой существующей недвижимости.

– Тем не менее, бывшие дипломатические здания остаются в собственности Российской Федерации. Могут ли российские власти использовать их для размещения негосударственных организаций или культурных центров?

– России больше не разрешается использовать эти объекты в дипломатических и консульских целях, а также для проживания сотрудников. Любые работы в консульстве в Сан-Франциско, например, были прекращены 2 сентября.

Все здания теперь закрыты и вход на их территорию, как и любой доступ к этой собственности, будет возможен только с разрешения Государственного департамента США. Госдепартамент возьмет на себя ответственность за неприкосновенность и содержание этой собственности.

– Высокопоставленные представители МИД РФ, включая замминистра Сергея Рябкова и пресс-секретаря дипломатического ведомства Марию Захарову, заявляли о том, что агенты ФБР провели обыски в консульских зданиях без уведомления российской стороны, угрожали взломать двери, якобы объяснив, что ищут в помещениях взрывчатку.

– С любыми вопросами о деятельности ФБР нужно обращаться к ФБР.

Тем не менее, должен сказать, что обвинения со стороны российского правительства в том, что американские официальные лица выламывали двери, а сотрудники ФБР обыскали территорию (дипмиссий) не соответствуют действительности.

В минувшие выходные сотрудники российского посольства получили приглашение вместе с официальными лицами из Госдепартамента совершить обход территории трех зданий в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые должны были быть закрыты по требованию американской стороны.

Этот обход состоялся после того, как объекты утратили статус посольских или консульских служб. Осмотр проводился с целью обеспечение безопасности и сохранности зданий, а также для того, чтобы убедиться, что российские представители покинули эту территорию.

Соединенные Штаты действовали в полном соответствии с Венскими конвенциями, законами США, двусторонними соглашениями, точно так же, как полностью соответствующим законам является и требование закрыть эти дипломатические и консульские объекты.

– Президент Владимир Путин пообещал, что российская сторона оспорит решение о закрытии дипломатических учреждений в американском суде, и дал понять, что в ответ на действия США Кремль может потребовать сократить численность американской дипмиссии в Москве еще на 155 человек. Чем, все же, было вызвано решение о закрытии российских объектов?

– В июле этого года Россия в одностороннем порядке приняла решение о том, что нам необходимо достичь «полного паритета» в численности наших дипломатических миссий. У нас не оставалось другого выбора, и мы были вынуждены ответить на необоснованные требования России.

Теперь, когда мы приблизились к достижению паритета, мы считаем, что у России нет необходимости предпринимать какие-либо действия карательного характера, которые приведут к эскалации ситуации.

Нужно также напомнить, что в июле этого года, обосновывая необходимость сокращения нашей дипломатической миссии, российские власти назвали основной причиной новые санкции против РФ, введенные Конгрессом США.

Принимая решение о санкциях, Конгресс дал понять, что попытки России вмешаться в наши демократические процессы являются неприемлемыми. Но Россия вместо того, чтобы принести извинения или хотя бы признать неправоту этих вопиющих действий, решила ответить ничем не обоснованным требованием о сокращении численности персонала нашего дипломатической миссии.

Это требование России привело к эскалации конфликта, оно было достойно сожаления, и оно требовало ответа. Наше решение было точечным, жестким и тщательно выверенным ответом.