Госдепартамент пополнил перечень «глобальных террористов»

Госдепартамент США признал гражданина Сирии Ахмада Альхальда и иракца Абу Яхью аль-Ираки – «специально признанными глобальными террористами».

Уроженец Алеппо Ахмад Альхальд, эксперт в изготовлении взрывных устройств, сыграл ключевую роль в проведении терактов в Париже и Брюсселе, в результате которых погибли 164 человека. Яхья аль-Ираки является приближенным лидера ИГИЛ Аль-Багдади и обеспечивает его безопасность.

Статус «глобального террориста» означает, что США готовы наложить «жесткие санкции» на физических и юридических лиц, которые ведут дела и оказывают любого рода поддержку Альхальду и аль-Ираки.

Статус «специально признанного глобального террориста» (Specially Designated Global Terrorist - SDGT) был введен после терактов 11 сентября 2001 года. Этот статус присваивается физическим лицам, которые представляют значительную угрозу национальной безопасности США, поскольку способны совершить террористические акты. Ныне обладателями этого статуса является 272 человека, в том числе – 20 членов иерархии ИГИЛ.